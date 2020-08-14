«Газпром» при убытке в 277 млрд рублей увеличил премии топ-менеджменту почти в 2 раза
Доходы членов правления государственной компании «Газпром» в первой половине 2020 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие доходы членов правления составили 1,054 млрд рублей
Доходы членов правления государственной компании «Газпром» в первой половине 2020 года выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие доходы членов правления составили 1,054 млрд рублей, сообщает агентство «Прайм».
Зарплата руководства «Газпрома» упала на 20% до 363,584 млн рублей, а премии, напротив, выросли в 1,8 раза до 602,87 млн. Кроме того, другие виды вознаграждений топ-менеджерам газовой монополии увеличились в 5,8 раза и составили 88,4 млн рублей.
В состав правления «Газпрома» входят 14 человек. Это председатель правления Алексей Миллер, его заместители Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов, Сергей Хомяков, а также другие члены правления Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.
Доходы топ-менеджеров «Газпрома» увеличились, хотя сама компания показала убыток в январе-июне в размере 277 млрд рублей. Выручка монополии за отчетный период сократилась на 25,7% - до 1,88 трлн рублей, а валовая прибыль компании упала в 1,8 раза и составила 647,01 млрд рублей.