Московский автомобилист отсудил у ГБУ «Жилищник» 2 млн рублей за повреждение своей машины
Инцидент произошел в декабре 2018 года. Автомобиль истца марки Lexus был припаркован в Оружейном переулке. С крыши рядом стоящего здания на него упали снег и лед. Иномарка получила серьезные повреждения, а ее ремонт обошелся в 2 млн рублей
В Москве автомобилист отсудил у ГБУ «Жилищник района Тверской» 2,1 млн рублей за повреждение своей машины в результате падения на нее снега и льда.
Инцидент произошел в декабре 2018 года. Автомобиль истца марки Lexus был припаркован в Оружейном переулке. С крыши рядом стоящего здания на него упали снег и лед. Иномарка получила серьезные повреждения, а ее ремонт обошелся в 2 млн рублей.
Водитель обратился в суд, чтобы получить компенсацию от коммунальщиков. Суд пришел к выводу, что сотрудники «Жилищника» ненадлежащим образом выполнили свои обязанности по очистке крыш от снега и наледи, что и привело к повреждению автомобиля.
Суд постановил взыскать с коммунальщиков стоимость ремонта, расходы по проведению экспертизы и госпошлину. Также на «Жилищник» был наложен штраф в размере 200 тысяч рублей. В сумме ГБУ должен выплатить 2,1 млн рублей.