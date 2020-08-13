Мэр Москвы опроверг информацию о введении новых карантинных ограничений в сентябре
Мэр Москвы Сергея Собянин опроверг информацию о повторном введении карантинных ограничений в столице в сентябре. Градоначальник назвал данные сведения «слухами»
Мэр Москвы Сергея Собянин опроверг информацию о повторном введении карантинных ограничений в столице в сентябре. Градоначальник назвал данные сведения «слухами».
«По поводу [возобновления ограничений] 15 сентября - это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», - заявил Сергей Собянин, слова которого приводит РИА Новости.
Одновременно с этим мэр заявил, что в ближайшие несколько месяцев москвичам придется соблюдать санитарные требования, в частности, носить защитные маски в общественных местах.
Сергей Собянин также заявил о важности прививок как от гриппа, так и от коронавируса. Мэр отметил, что у людей есть выбор «рано или поздно заразиться коронавирусом, если ничего не делать», или получить вакцину, когда она появится в широком доступе. По его словам, человек должен получить иммунитет либо естественным путем или с помощью препарата, но лучше сделать прививку.