13 августа 2020, 16:14
Генпрокурор Игорь Краснов впервые на этой должности отчитался о своих доходах
Согласно декларации, Игорь Краснов в 2019 году заработал 4,9 млн рублей, а в его собственности находятся дача, квартира и доля в квартире площадью 124,3 кв.м., которая также принадлежит его сыну
Генеральный прокурор России Игорь Краснов впервые обнародовал декларацию о своих доходах и имуществе.
Согласно декларации, Игорь Краснов в 2019 году заработал 4,9 млн рублей, а в его собственности находятся дача, квартира и доля в квартире площадью 124,3 кв.м., которая также принадлежит его сыну.
Напомним, Игорь Краснов возглавил Генпрокуратуру в январе 2020 года. На этой должности он сменил Юрия Чайку, который возглавлял ведомство с 2006 года.