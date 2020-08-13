Главред и журналист «Псковской губернии» подали в суд на губернатора из-за запрета на проведение митингов
Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист издания Владимир Капустинский обратились в суд с иском губернатору региона Михаилу Ведерникову из-за введенного властями запрета на массовые мероприятия
Главный редактор газеты «Псковская губерния» Денис Камалягин и журналист издания Владимир Капустинский обратились в суд с иском губернатору региона Михаилу Ведерникову из-за введенного властями запрета на массовые мероприятия под предлогом пандемии коронавируса.
Денис Камалягина сообщил, что они с Михаилом Ведерниковым решили подать на губернатора в суд после задержания на одиночных пикетах в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвинили в оправдании терроризма. Сотрудников «Псковской губернии» тогда обвинили в нарушении режима самоизоляции.
Истцы требуют признать указы № 30-УГ, № 126-УГ и № 146-УГ ненормативными правовыми актами, поскольку они нарушают права, свободы и их законные интересы. Журналисты ссылаются на 31 статью Конституции, которая гарантирует право граждан на мирные собрания, а также статью 19 Конституции и статью 8 Кодекса об административном производстве, которые предусматривают равенство всех перед законом.
Камалягин и Капустинский также считают, что органы власти сами не исполняли указ № 30-УГ, когда во время карантина проводили публичное мероприятие «Курган Дружбы».
«Указы № 126 и № 146 — очевидное самоуправство и злоупотребление правом, потому что они давали исключительное право проведения массовых мероприятий властям. Почему они отделяют себя от обычных людей, от общественных организаций?», - заявил Камалягин, слова которого приводит «МБХ медиа».