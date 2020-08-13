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Санкт-Петербург
13 августа 2020, 14:04

В Санкт-Петербурге состоится презентация нового международного выставочного проекта «Пакт Рериха – Мир через Культуру»

14 августа 2020 года в Доме Архитектора в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие выставки нового международного культурно-просветительского проекта Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха – Мир через Культуру»

В Санкт-Петербурге состоится презентация нового международного выставочного проекта «Пакт Рериха – Мир через Культуру»

14 августа 2020 года в Доме Архитектора в Санкт-Петербурге состоится торжественное открытие выставки нового международного культурно-просветительского проекта Международного Центра Рерихов «Пакт Рериха – Мир через Культуру».

Организаторами выставки являются Международный Центр Рерихов (МЦР), Санкт-Петербургское отделение МЦР, Санкт-Петербургский Союз Архитекторов, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Благотворительный Фонд имени Е.И. Рерих, при поддержке Генерального консульства Индии в Санкт-Петербурге.

Проект посвящен 85-летию со дня подписания Пакта Рериха – международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», и 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
 
Пакт Рериха, созданный по инициативе великого русского художника, ученого, гуманиста, писателя и мыслителя Николая Константиновича Рериха, был подписан 15 апреля 1935 года в Белом Доме Соединенными Штатами Америки и представителями 21 американской республики. Отличительной особенностью этого международного договора является его направленность на защиту объектов культуры не только в военное, но и в мирное время. Он включает не только защиту объектов культуры, но и их персонал.  Пакт Рериха стал основанием для создания и деятельности ЮНЕСКО, принятия Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов и двух протоколов к ней (1954 и 1999 гг.), а также других документов ООН и ЮНЕСКО, направленных на сохранение объектов культурного наследия.

В предложенном Николаем Рерихом международном договоре заложено его глубокое убеждение, что без сохранения и развития культуры во всех ее проявлениях, без понимания и уважения ее истоков невозможна дальнейшая эволюция человечества. Он считал, что последовательно расширяя пространство культуры, человечество сужает пространство войн и вооруженных конфликтов, так как устраняет причины их возникновения. Призыв Николая Рериха о Мире через Культуру выражает его важнейшую мысль о том, что мир может быть достигнут только знанием и образованием, высокой нравственностью и красотой, взаимным уважением и терпимостью, доброжелательностью и диалогом. С древнейших времен и до сегодняшнего дня именно Культура – очаг просвещения, сердечности и взаимопонимания, – сохраняла мир в обществе и являлась основою сотрудничества между народами. «Мир, великий Мир живет там, – говорил Николай Рерих, – где обитает истинная Культура».

Выставка напоминает о том, что именно Россия является первой страной в мире, которая стала инициатором созыва и проведения мирных Гаагских конференций (1899 и 1907 гг.). Они заложили правовую основу предотвращения вооруженных конфликтов путем переговоров и минимизации последствий их возникновения. Это дает все основания считать Россию не только страной великой культуры, но и державой, стоящей на страже мира.

Экспозиция выставки составлена на основе уникальных архивных материалов из фондов Международного Центра Рерихов. На выставке также будут представлены репродукции картин Н.К. Рериха, современные фотографии, свидетельствующие о разрушенных культурных объектах в ходе вооруженных конфликтов за последние десятилетия. Разделы выставки рассказывают об истории общественных инициатив по сохранению культуры и мира на планете и об уничтожении бесценного культурного наследия в огне мировых войн. В конце XX и начале XXI века мы стали свидетелями значительных потерь мировых памятников культуры: драматические события в Афганистане, Ираке, Югославии, Ливии, Египте, Сирии, где в ходе вооруженных конфликтов было безжалостно уничтожено и разграблено бесценное древнейшее культурное наследие планеты, составляющее историческую память всего человечества. Эти события говорят о том, насколько актуальна сейчас на планете идея Николая Рериха «Мир через Культуру». Выставочный проект призывает к объединению усилий мирового сообщества в деле сохранения и защиты культурного достояния человечества.

В торжественном открытии выставки примут участие представители государственных учреждений и общественных организаций, дипломатического корпуса Генеральных консульств в Санкт-Петербурге, ученые и деятели культуры. В рамках программы открытия выставки состоится обсуждение проблем, связанных с сохранением в стране объектов культурного наследия.

Экспозиция выставки будет открыта для посещения с 15 по 28 августа 2020 года (с 12.00 до 18.00 ежедневно без выходных). Вход свободный.

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