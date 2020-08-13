13 августа 2020, 13:53
Соцсеть Facebook обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей Instagram
Facebook обвинили в сборе биометрических данных более 100 миллионов пользователей. Соответствующий иск к компании рассмотрит суд американского штата Иллинойс
Компанию Facebook обвинили в сборе биометрических данных более 100 миллионов пользователей популярной социальной сети Instagram. Соответствующий иск к компании рассмотрит суд американского штата Иллинойс.
Business Insider сообщает, что соцсеть Instagram включает в себя инструмент, который использует систему распознавания лиц и создает «шаблон лица». Эти данные хранятся в базе данных соцсети.
Сейчас Facebook обвиняют в том, что она автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица людей, которые не пользуются Instagram.
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