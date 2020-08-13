Бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова приговорили к 4,5 годам колонии за взятки
Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размер 15 млн рублей по коррупционному делу. Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартир
Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов приговорен к 4,5 годам лишения свободы и штрафу в размер 15 млн рублей по коррупционному делу. Суд признал бывшего чиновника виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры.
Евгений Арапов обвинялся в незаконном создании юридического лица через подставных лиц, получении взятки в виде денег и «незаконного предоставления имущественных прав».
Согласно материалам следствия, Евгений Арапов, занимая должность главы администрации Оренбурга, зарегистрировал на подставное лицо коммерческую фирму. Эта компания заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, после чего сдавала ее в субаренду предпринимателям, получая доход. Следователи подсчитали, что таким образом Арапов получил за 6 лет 14 млн рублей прибыли.
Еще один эпизод уголовного дела связан с получением мэром от своего зама Геннадия Борисова взятки в 400 тысяч рублей «за попустительство по службе», а также взятки в виде однокомнатной квартиры в строящемся жилом доме стоимостью 1,3 млн рублей.
Суд в рамках этого дела также арестовал имущество Евгения Арапова на 50 млн рублей. В список арестованного имущества вошли три автомобиля, оформленные на родственников бывшего мэра, нежилое здание и земельный участок, оформленные на подставное лицо, доли в уставном капитале коммерческой организации и еще 13 коммерческих организаций, оформленные на подставное лицо, и 3,8 млн рублей наличными.