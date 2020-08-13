14-летняя дочь губернатора Рязанской области задекларировала доход больше, чем у отца
Несовершеннолетняя дочь губернатора Николая Любимова задекларировала доход за 2019 года в размере 10 млн рублей. Это в два раза больше дохода, который указал в своей декларации сам чиновник
Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова задекларировала доход за 2019 года в размере 10 млн рублей. Это в два раза больше дохода, который указал в своей декларации сам чиновник.
В 2018 году дочь Николая Любимова заработала 8 млн рублей, а в 2019 году – уже 10 млн рублей. В пользовании 14-летней Валерии Любимовой есть квартира площадью 127,7 кв.м., машино-место и нежилое помещение-кладовая. Деньги на покупку этого она получила от продажи недвижимого имущества и из накоплений отца за 2018 год.
Николай Любимов в 2018 году заработал 15 млн рублей, а в 2019 году – только 4,3 млн рублей. Доход его жены составил 1,8 млн рублей. Также у нее имеется в собственности автомобиль Audi Q7, квартира площадью 92 кв.м. и доля в квартире площадью 70,6 кв.м.
В пользовании у семьи губернатора также имеется квартира площадью 205,1 кв.м, сообщат «Лента.ру».