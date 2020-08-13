Ведущая российского гостелеканала похвалила белорусских силовиков за эффективность
Ведущая программы «60 минут» на государственном телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева похвалила действия белорусских силовиков по разгону протестных акций, которые начались в республике после президентских выборов
Ведущая программы «60 минут» на государственном телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева похвалила действия белорусских силовиков по разгону протестных акций, которые начались в республике после президентских выборов. Напомним, что в Белоруссии силовики массово избивают и задерживают граждан, а также применяют против них светошумовые гранаты и огнестрельное оружие.
«Еще раз: когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд. А здесь (в Белоруссии — прим. ред.) пресекли практически за три дня», - заявила Ольга Скабеева. Телеведущая уточнила, что «мы, естественно, не поддерживаем полицейский произвол, но видно, что тактика, схема работает».
Отметим, что ведущие государственных белорусских телеканалов, напротив, осудили действия властей и силовиков по отношению к гражданам, которые требуют проведения честных выборов. Несколько известных телеведущих уволились с работы в знак протеста против произвола властей.