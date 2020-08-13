Госдолг России из-за пандемии коронавируса впервые превысил резервы правительства
Долг российского правительства за прошедший год превысил его ликвидные резервы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами
Долг российского правительства за прошедший год превысил его ликвидные резервы на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и карантинными мерами.
Согласно данным Минфина и Центробанка, еще по состоянию на 1 апреля финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 трлн рублей (17 трлн против 14,5 трлн рублей). В мае и июне государственный долг и резервы почти сравнялись на уровне более 14 трлн рублей, а по данным на 1 июля долг правительства превысил резервы (14,77 трлн рублей долга против 13,22 трлн рублй депозита).
Такие финансовые показатели могут быть связаны с падением цен на нефть, карантинными ограничениями и резким ростом расходов бюджета на поддержку российских семей и бизнеса.
РБК отмечает, что государственный долг российского правительства стал положительным впервые с июня 2019 года.