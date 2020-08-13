Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ
Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что «с большой долей вероятности» в начале осени возобновятся рейсы в большинство стран содружества
Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «с большой долей вероятности» в начале осени возобновятся рейсы в большинство стран содружества.
Речь идет о возобновлении авиасообщения с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией и Арменией.
В АТОР отметили, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а в сентябре в нашей стране планируется промышленный запуск вакцины. В большинстве стран СНГ эпидемиологическая обстановка также становится лучше с каждым днем, отмечает «Вестник АТОР».
Стоит отметить, что в случае возобновления перелетов в Казахстан и Узбекистан у российских туристов появятся дополнительные возможности для транзита в страны Азии и Ближнего Востока.