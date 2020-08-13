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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
13 августа 2020, 11:39

Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ

Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что «с большой долей вероятности» в начале осени возобновятся рейсы в большинство стран содружества

Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ

Россия с 1 сентября может возобновить авиасообщение со странами СНГ. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что «с большой долей вероятности» в начале осени возобновятся рейсы в большинство стран содружества.

Речь идет о возобновлении авиасообщения с Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией и Арменией.

В АТОР отметили, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, а в сентябре в нашей стране планируется промышленный запуск вакцины. В большинстве стран СНГ эпидемиологическая обстановка также становится лучше с каждым днем, отмечает «Вестник АТОР».

Стоит отметить, что в случае возобновления перелетов в Казахстан и Узбекистан у российских туристов появятся дополнительные возможности для транзита в страны Азии и Ближнего Востока.

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