Польша пригрозила России новыми санкциями из-за ситуации в Белоруссии
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции из-за событий в Белоруссии против России. Парламентарий считает, что на Москве лежит часть ответственности за все то, что сейчас происходит в соседней республики
Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции из-за событий в Белоруссии против России. Парламентарий считает, что на Москве лежит часть ответственности за все то, что сейчас происходит в соседней республики.
«[Введение санкций против Белоруссии] похоже на наказание меча, а не руки. Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии», - заявил г-н Сариуш-Вольский.
Евродепутат также выразил сожаление по поводу «недостаточно жесткой» реакции Евросоюза на жесткий разгон протестов в Белоруссии. Сариуш-Вольский считает, что это связано с тем, что для ЕС отношения и бизнес с Россией важнее поддержки демократических движений в Белоруссии.
Напомним, что ранее власти Польши, Латвии и Литвы пригрозили руководству Белоруссии санкциями, если они не прекратят насилие против участников протестных акций.