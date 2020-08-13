13 августа 2020, 10:46
В России за сутки выявили еще 5 тысяч заразившихся коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 5 057 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 907 758 человек, из которых 716 396 человек к настоящему времени выздоровели
Фото: covid19-global.ru
В России за прошедшие сутки выявили 5 057 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 907 758 человек, из которых 716 396 человек к настоящему времени выздоровели.
По данным оперштаба, за весь период наблюдения за распространением COVID-19 скончались 15 384 человека. За последние сутки было зарегистрировано 124 летальных исхода.
В Москве выявили 692 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 148, в Санкт-Петербурге – 160, в Нижегородской области – 130, в Свердловской области – 162, в Ханты-Мансийском АО – 108, в Иркутской области – 115, в Красноярском крае – 121, в Ростовской области – 125.