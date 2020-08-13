13 августа 2020, 07:58
В Еврейской АО зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
В Еврейской автономной области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Правительство региона официально подтвердило наличие очагов в трех селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде
В Еврейской автономной области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Правительство региона официально подтвердило наличие очагов в трех селах Биробиджанского района: Раздольном, Дубовом и Найфельде.
В исследованных специалистами образцах биологического материала от домашних свиней из этих населенных пунктах выявлена ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщает РИА Новости.
В указанных селах сейчас проводится дезинфекция и переучет поголовья свине. Также специалисты выявляют источники, пути и предположительное время заноса возбудителя африканской чумы свиней в регион.
Ранее из-за вспышки африканской чумы свиней был объявлен режим чрезвычайной ситуации в Кинель-Черкасском муниципальном районе Самарской области.