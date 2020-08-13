Следователи допросили экс-мэра Чехова по делу о мошенничестве с объектом культурного наследия
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками на охраняемой территории исторического здания вокзала подмосковного Чехова, которые незаконно были оформлены в собственность
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества с земельными участками на охраняемой территории исторического здания вокзала подмосковного Чехова, которые незаконно были оформлены в собственность. В рамках расследования этого дела следователи допросили бывшего мэра Чехова Анатолий Чибесков.
В деле о мошенничестве фигурируют участки площадью 17 и 2 сотки, расположенные в непосредственной близости от исторического здания вокзала Чехова. Следователи выясняют, были ли зарегистрированы права на торговые павильоны и на земельные участки, которые расположены на этой территории.
Следствие считает, что эти участки были оформлены в собственность незаконно. Сейчас там располагаются торговые ряды из 12 павильонов. Владеют ими семь предпринимателей, которые сдают их торговцам в аренду.
По данному делу следователи допросили экс-мэра Чехова Анатолия Чибескова, который на момент оформления документов на эти участки был первым замом главы правительства города. Его подпись стоит на документах, связанных с оформлением земли.
Чибесков ушел в отставку в 2010 году, а сейчас отбывает наказание в колонии общего режима за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает РБК.
Здание вокзала Чехова считается объектом культурного наследия, поскольку здесь неоднократно бывал писатель Антон Чехов и встречал своих гостей – известных людей того времени.