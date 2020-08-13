Вадим Клювгант назвал дело блогера Андрея Пыжа очередным примером «параноидальной шпиономании» спецслужб
Блогер Андрей Пыж был арестован 6 августа Мещанским судом Москвы по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Материалы его дела не подлежат разглашению, поскольку на них наложен гриф «секретно»
Юрист и соруководитель уголовно-правовой практики коллегии адвокатов Pen& Paper Вадим Клювгант назвал уголовное дело против петербургского блогера-сталкера Андрея Пыжа, которого обвиняют в распространении государственной тайны, «очередной иллюстрацией параноидальной шпиономании». Уголовные дела по «шпионским» статьям юрист также назвал «модным» трендом российской государственной политики.
Напомним, блогер Андрей Пыж был арестован 6 августа Мещанским судом Москвы по обвинению в незаконном получении доступа к государственной тайне. Материалы его дела не подлежат разглашению, поскольку на них наложен гриф «секретно». Предположительно, поводом для уголовного преследования блогера стали его видеоролики.
Вадим Клювгант отмечает, что из этой крайне скупой информации невозможно толком понять, какой незаконный способ получения доступа к гостайне инкриминируется задержанному, а также какая именно гостайна имеется ввиду. «По этой причине нельзя составить профессиональное суждение ни о правдоподобности распространяемой информации о совершении преступления, ни о степени общественной опасности этого предполагаемого преступления», - отметил юрист, слова которого приводит Znak.com.
По поводу заключения Пыжа под стражу Клювгант заявил, что это как раз очередной случай, когда государство и его спецслужбы, «охваченные параноидальной шпиономанией», пытаются найти и изобличить шпионов и вредителей.
Примечательно, что об аресте блогера стало известно после того, как член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович случайно встретила его в СИЗО «Лефортово». Пыжу был предоставлен адвокат по назначению, который по неизвестной причине не сообщил об аресте его родственникам.