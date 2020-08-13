Псковский суд отклонил иск к Светлане Прокопьевой от эксперта по ее уголовному делу
Псковский горсуд отклонил иск о защите чести и достоинства к журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняли в оправдании терроризма, от психолога Ольги Якоцуц. Она выступала по делу журналистки в качестве эксперта
Псковский горсуд отклонил иск о защите чести и достоинства к журналистке Светлане Прокопьевой, которую обвиняли в оправдании терроризма, от психолога Ольги Якоцуц. Она выступала по делу журналистки в качестве эксперта.
Поводом для подачи иска стал пост журналистки в Facebook о новых экспертах по ее делу, которые проводили повторную психолого-лингвистическую экспертизу колонки «Репрессии для государства». Светлана Прокопьева предположила, что специалисты «будут ждать до последнего», чтобы суд вынес ей обвинительный приговор.
Ольга Якоцуц посчитала, что журналистка обвинила ее в «нарушении деловой этики и обычаев делового оборота», а также в «неэтичном поведении». Эксперт требовала 500 тысяч рублей компенсации и удаления поста.
Адвокат Светланы Прокопьевой Светлана Кузеванова отметила, что в посте журналистки не было утверждений и сведений, которые относятся к Ольге Якоцуц, поэтому она не может их оспаривать. Сама журналистка отметила, что имела полное права рассказывать о ходе своего уголовного дела, но намерения оскорбить эксперта у нее не было.
Напомним, Светлана Прокопьева в июле была признана виновной в оправдании терроризма из-за того, что в своей авторской программе выразила мнение о причинах поступка архангельского подростка, организовавшего взрыв в здании УФСБ. Гособвинение просило для журналистки 6 лет колонии, но суд только оштрафовал ее на 500 тысяч рублей.