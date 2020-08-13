Иркутские активисты организовали сетевой флешмоб против врио губернатора Игоря Кобзева
В Иркутской области активисты левой молодежной организации организовали акцию против врио губернатора региона Игоря Кобзева, который считается основным кандидатом на предстоящих в сентябре выборах
В Иркутской области активисты левой молодежной организации организовали акцию против врио губернатора региона Игоря Кобзева, который считается основным кандидатом на предстоящих в сентябре выборах.
В рамках акции представители Ленинского коммунистического союза молодежи фотографируются на фоне агитационных баннеров Игоря Кобзева с плакатами «Нам не нужен путинский варяг!», «Кобзев = Единая Россия» и «Чемодан, вокзал, Воронеж», сообщает «Тайга.Инфо».
Свои фотографии активисты сопровождают хештегами #Кобзевнасвязи, #ЕдинаяРоссия и #штабКобзева, которые активно использует официальный избирательный штаб врио губернатора.
Помимо Игоря Кобзева в губернаторских выборах планируют принять участие Михаил Щапов (КПРФ), Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»), Андрей Духовников (ЛДПР), Максим Евдокимов («Родина»), Лариса Егорова («Справедливая Россия») и Геннадий Щадов (КПСС).