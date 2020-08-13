Народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Александр Лукашенко
В открытом письме Александру Лукашенко Владимир Спиваков написал, что его сердце «бьется в унисон с белорусским народом», который требует соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты
Российский музыкант, дирижер и народный артист СССР Владимир Спиваков отказался от ордена, который ему когда-то вручил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Дирижер объяснил такое решение своей реакцией на действия президента по отношению к участникам массовых протестов, которые считают победу Лукашенко на президентских выборах сфальсифицированной.
В открытом письме Александру Лукашенко Владимир Спиваков написал, что его сердце «бьется в унисон с белорусским народом», который требует соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. «Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили», ‒ написал известный деятель искусства.
Президент Белоруссии в 2014 году наградил Владимира Спивакова орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.