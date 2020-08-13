Московские власти за неделю оштрафовали граждан на 27 млн рублей за отказ носить защитные маски
Московские власти за последнюю неделю оштрафовали граждан за нарушение масочного режима на 27 млн рублей. Практически все они были привлечены к административной ответственности за появление в общественном транспорте без защитных масок
Московские власти за последнюю неделю оштрафовали граждан за нарушение масочного режима на 27 млн рублей. Практически все они были привлечены к административной ответственности за появление в общественном транспорте без защитных масок.
Напомним, что в столице штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах и транспорте составляет 4-5 тысячи рублей.
По данным главы ГКУ «Организатор перевозок» Олега Иванова, с момента введения масочного режима в Москве за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте было выписано более 47 тысяч постановлений о штрафах на общую сумму 237,4 млн рублей.
Сейчас в московском метро, магазинах и других общественных местах регулярно проводятся рейды по соблюдению гражданами масочного режима. Из-за высоких штрафов магазины отказываются обслуживать покупателей без защитных масок.