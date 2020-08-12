12 августа 2020, 17:11
Российским медикам пообещали доплаты за выявление онкологии на ранней стадии
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал медикам дополнительные выплаты в размере 1 тысячи рублей за выявление онкологии при проведении диспансеризации
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко пообещал медикам дополнительные выплаты в размере 1 тысячи рублей за выявление онкологии при проведении диспансеризации. Чиновник считают, что такие выплаты будут стимулировать врачей выявлять смертельное заболевание на ранних стадиях.
«Это инновация в российской системе [здравоохранения]. (…) Тем самым мы вводим новый формат заинтересованности медицинского работника для более качественного, тщательного осмотра пациента и мотивации для раннего выявления», - заявил глава Минздрава.
По данным «МБХ медиа», приказ Минздрава о стимулирующих выплатах медикам уже подписан и зарегистрирован в Минюсте РФ.