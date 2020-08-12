Исследователь коронавируса раскритиковал Россию за спешку в создании вакцины от COVID-19
Профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона, швейцарский исследователь Франсуа Баллу, который исследовал коронавирус COVID-19, возмутился отношением России к разработке вакцины от новой инфекции
Профессор Института генетики Университетского колледжа Лондона, швейцарский исследователь Франсуа Баллу, который исследовал коронавирус COVID-19, возмутился отношением России к разработке вакцины от новой инфекции. В интервью французской газете Libération он заявил, что препарат был слишком быстро выпущен на рынок, что может нанести вред здоровью конечных потребителей вакцины.
«Это глупое решение и прежде всего опасное. Политическое решение, принятое в безумной гонке за вооружение вакциной против COVID-19», - заявил Франсуа Баллу.
Ученый также отметил, что Россия в вопросе создания вакцины отходит от всех международных стандартов из-за желания «перехитрить великие западные демократии, начиная с американцев».
При этом решение Москвы выпустить вакцину до завершения третьей фазы клинических испытаний означает не удостовериться, эффективна ли она, этична ли она, нет ли серьезных противопоказаний и редких, но очень вредных побочных эффектов ее применения.
Франсу Баллу напомнил, что в 1976 году власти США начали массовую и поспешную вакцинацию от свиного гриппа, а у многих граждан после прививки развился синдром Гийена-Барре, при котором иммунная система человека поражает часть периферической нервной системы.
«Подобное фиаско привело к антипрививочному психозу во всем мире», - заявил ученый.