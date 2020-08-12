В Нефтекамске чиновница назвала «высоким» пособие по безработице в размере 5 тысяч рублей
Замдиректора Центра занятости в Нефтекамске Ирина Семенихина заявила, что местные безработные не хотят выходить на работу из-за «высокого» пособия
Замдиректора Центра занятости в Нефтекамске Ирина Семенихина заявила, что местные безработные не хотят выходить на работу из-за высокого пособия. В городе пособие по безработице составляет 5 175 рублей.
На вопрос мэра города Ратмира Мавлиева о причинах высокого уровня безработицы чиновница ответила, что у них «высокий уровень пособий». Ирина Семенихина заявила, что в Нефтекамске наблюдается кадровый голод. Работодатели не могут укомплектовать рабочие места, так как безработные граждане «отказываются от трудоустройства в связи с высоким размером пособия по безработице»
Позже чиновница пояснила, что базовое пособие по безработице в Нефтекамске составляет 5 175 рублей, а за ребенка добавляется еще 3000 рублей. Общий размер пособия может достигать 15 тысяч рублей, сообщает UfaсityNews.
«Зачем человеку работать, если можно получать пособие», — добавила Семенихина.