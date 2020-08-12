Московского мундепа Юлию Галямину вызвали в СКР из-за сбора подписей за отмену поправок в Конституцию
Московского муниципального депутата Юлию Галямину вызывали в Следственный комитет для беседы из-за сбора подписей под требованием к властям отменить результаты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
Московского муниципального депутата Юлию Галямину вызывали в Следственный комитет для беседы из-за сбора подписей под требованием к властям отменить результаты голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Юлия Галямина рассказала «МБХ медиа», что следователи задавали ей вопросы об организации сбора подписей и участия несовершеннолетних в этом мероприятии. По словам мундепа, пока по этому делу идет доследственная проверка.
Напомним, что Юлия Галямина является участницей кампании «Нет!» против внесения поправок к Конституции, а именно поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Акция по сбору подписей против поправок, закрепляющих «вечное» правление Владимира Путина, прошла 15 июля на Пушкинской площади в Москве. Полиция задержала 140 человек.