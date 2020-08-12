Владимир Путин поручил врио главы Камчатки разобраться с высокими ценами в регионе
Сам глава государства объяснил «необоснованно высокие» цены деятельностью монополистов в различных отраслях экономики, на которых властям следовало бы обратить свое внимание
Президент России Владимир Путин потребовал от врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова разобраться со слишком высокими ценами в регионе.
Сам глава государства объяснил «необоснованно высокие» цены деятельностью монополистов в различных отраслях экономики, на которых властям следовало бы обратить свое внимание.
Одновременно с этим президент Владимир Путин заявил, что уровень доходов жителей Камчатки «неплохо смотрится» по сравнению с некоторыми регионами, однако из-за дороговизны товаров и услуг реальный доход граждан сокращается.
«Реальные доходы не такие уж и большие получаются. Я понимаю, все связано с издержками, не буду перечислять всех причин, связанных с высоким уровнем цен. Не уверен, что это всегда обосновано», - заявил российский президент, слова которого приводит ТАСС.