Ростехнадзор выявил на предприятии группы «Мечел» угрозу жизни и здоровью сотрудников
Деятельность структур компании Игоря Зюзина одновременно заинтересовала экологов, надзорные ведомства и лично полпреда президента в Сибирском ФО Сергея Меняйло
Деятельность структур компании «Мечел» Игоря Зюзина одновременно заинтересовала экологов, надзорные ведомства и лично полпреда президента в Сибирском ФО Сергея Меняйло.
Все дело в том, что Ростехнадзор выявил нарушения правил промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью сотрудникам «Южно-Кузбасской ГРЭС», совладельцем которой является «Мечел-Энерго».
По данным ведомства, у эксплуатирующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций отсутствуют лицензии, которые необходимы для допуска их к работе на опасных производственных объектах. Также выяснилось, что на предприятии не осуществляются в полном объеме ремонт котлов, в результате чего происходит высокая загазованность рабочей зоны.
Telegram-канал «Компромат ГРУПП» сообщает, что все вышеуказанные проблемы полпред Сергей Меняйло обсудил с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Последнему было поручено назначить ответственное лицо, которое будет контролировать соблюдение норм безопасности на «Южно-Кузбасской ГРЭС».
Руководство предприятия объяснило возникновение нарушений трудным финансовым положением. Сам Игорь Зюзин ситуацию вокруг своего предприятия не прокомментировал. Зато губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что «Мечел» действительно находится в трудном финансовом положении из-за кризиса на мировом угольном рынке.
Между тем, челябинские экологи назвали ПАО «Мечел» лидером по загрязнению экологии в регионе, а региональное Министерство экологии выявило нарушения ПДК вредных веществ в зоне влияния завода «Мечел-Кокс». После этого глава ведомства Сергей Лихачев потребовал ужесточить мероприятия по снижению выбросов.