Петербургского видеоблогера Андрея Пыжа арестовали за распространение государственной тайны
Уголовное дело против блогера было возбуждено 5 августа, а 6 августа его отправили под арест. Андрею Пыжу предъявили обвинение в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, «сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж»
Правоохранительные органы задержали петербургского блогера Андрея Пыжа (Андрей МШ) по обвинению в распространении государственной тайны.
«Открытые медиа» сообщают, что уголовное дело против блогера было возбуждено 5 августа, а 6 августа его отправили под арест. Андрею Пыжу предъявили обвинение в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, «сопряженное с ее распространением или перемещением за рубеж».
Андрей Пыж ведет канал urbanturizm на YouTube, где выкладывает записи своего посещения различных промышленных объектов, в том числе и закрытых. Среди прочего он выкладывал ролик о визите на действующую радиолокационную станцию «Днепр-М» в Мурманской области. Этот объект является частью системы предупреждения о ракетном нападении на Россию.
При этом адвокат блогера по назначению заявил, что данное уголовное дело якобыне связано с его видеороликами.