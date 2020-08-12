В Петербурге неизвестные «от имени Рамзана Кадырова» заминировали суды, станции метро и гипермаркеты
В Санкт-Петербурге неизвестные от имени главы Чечни Рамзана Кадырова и православного олигарха Константина Малофеева сообщили о минировании ряда городских объектов
Фото: news24-7.ru
В Санкт-Петербурге неизвестные от имени главы Чечни Рамзана Кадырова и православного олигарха Константина Малофеева сообщили о минировании ряда городских объектов.
В электронных письмах, отправленных с одноразовых почтовых адресов ramzankadirov@vistomail.com и mr.malofeev@vistomail.com, говорилось об угрозе взрывов в 103 заведениях города, в том числе в десяти районных судах, на станциях метрополитена, в пяти роддомах, четырех налоговых инспекциях, в здании ТЭЦ и восьми гипермаркетах «Ашан», сообщает «Фонтанка».
В связи с минированием указанных объектов экстренные службы и правоохранительные органы эвакуировали около 2,5 тысяч человек. В ходе проверки взрывоопасных предметов не обнаружено.