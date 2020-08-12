Бывший прокурор Москвы проиграл судебную тяжбу за служебную квартиру
Бывший прокурор Москвы Сергей Куденеев проиграл судебную тяжбу за служебную квартиру на проспекте Вернадского. Семья прокурора жива в этой квартире 12 лет и пыталась доказать в суде, что имеет право оформить государственную жилплощадь в свою собственность
Бывший прокурор Москвы Сергей Куденеев проиграл судебную тяжбу за служебную квартиру на проспекте Вернадского. Семья прокурора жива в этой квартире 12 лет и пыталась доказать в суде, что имеет право оформить государственную жилплощадь в свою собственность.
Супруги Куденеевы утверждали в суде, что их незаконно сняли с учета на получение жилья как нуждающихся. Однако в Генпрокуратуре заявили, что бывший высокопоставленный работник ведомства, уволенный еще 5 лет назад, имеет в своем распоряжении еще одну четырехкомнатную квартиру. В этой квартире проживает сын экс-прокурора.
В итоге суд отклонил иск экс-прокурора Куденеева и обязал его освободить служебную квартиру.
Сергей Куденеев был снят с должности прокурора Москвы указом президента Владимира Путина в 2015 году. Поводом для его увольнения стали его контакты с бывшим чиновником, проходившим по делу о мошенничестве.