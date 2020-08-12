В России создадут мобильное приложение для привитых от коронавируса граждан
Российские власти задумались о создании мобильного приложения для граждан, которым будет сделана прививка от коронавируса. В этом приложении россияне будут фиксировать свое самочувствие после вакцинации
Российские власти задумались о создании мобильного приложения для граждан, которым будет сделана прививка от коронавируса. В Минздраве пояснили, что в этом приложении россияне будут фиксировать свое самочувствие после вакцинации.
«Была создана информационная система, ее мы планируем расширить до пула, в том числе получивших вакцинацию, и там же будут фиксироваться случаи, если возникнут какие-то температурные реакции, еще что-то. Также сейчас ведется работа над мобильным приложением, чтобы было проще сообщить о каких-то своих ощущениях», - рассказал агентству ТАСС глава ведомства Михаил Мурашко.
Напомним, что отечественная вакцина против коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. По словам главы Минздрава, первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель, после чего их передадут медикам. Всем добровольцам, которые примут участие в третьей фазе испытаний вакцины, власти обещают выплатить вознаграждение.