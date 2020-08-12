12 августа 2020, 11:26
В Госдуме предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей
Депутаты Госдумы предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей. Соответствующее предложение в Министерство труда направил депутат Иван Сухарев
Депутаты Госдумы предложили увеличить количество дней отпуска для многодетных родителей. Соответствующее предложение в Министерство труда направил депутат Иван Сухарев.
Парламентарий пояснил, что по действующему законодательству многодетные граждане имеют право на 28 дней оплачиваемого отпуска в году. Он же предлагает увеличить количество дней отпуска до 35 дней в году.
Иван Сухарев отметил, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку, поэтому им следует отдыхать больше.