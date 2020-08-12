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12 августа 2020, 11:12

Судебное заседание по делу Михаила Ефремова перенесли из-за его госпитализации

Заседание в Пресненском райсуде Москвы по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов, перенесли на 18 августа из-за проблем обвиняемого со здоровьем

Судебное заседание по делу Михаила Ефремова перенесли из-за его госпитализации

Заседание в Пресненском райсуде Москвы по делу о смертельном ДТП, виновником которого стал известный актер Михаил Ефремов, перенесли на 18 августа из-за проблем обвиняемого со здоровьем.

Заседание должно было состояться 11 августа, однако перед самым его началом Михаилу Ефремову стало плохо в машине судебных приставов.

Из здания Пресненского суда актер попал в Боткинскую больницу, где у него диагностировали инсульт. Сейчас состояние актера оценивается как стабильное. Угрозы его жизни нет.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня в центре Москвы. Внедорожник актера выехал на красный свет и столкнулся с легковым фургоном, водитель которого скончался. Ефремов в этой аварии не пострадал. За рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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