12 августа 2020, 10:55
В России общее число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 900 тысяч человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 902 701 человека. За последние сутки в стране было зарегистрировано 5 102 новых случая заражений
Фото: sc.mil.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 902 701 человека. За последние сутки в стране было зарегистрировано 5 102 новых случая заражений.
По данным оперштаба, за сутки от COVID-19 и вызванных им осложнений скончались 129 человек.
В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 152, в Санкт-Петербурге – 161, в Нижегородской области – 124, в Свердловской области – 167, в Ханты-Мансийском АО – 117, в Иркутской области – 119, в Красноярском крае – 123, в Ростовской области – 127.