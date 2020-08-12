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Общество
4 млрд оттенков коррупции
12 августа 2020, 10:55

В России общее число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 900 тысяч человек

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 902 701 человека. За последние сутки в стране было зарегистрировано 5 102 новых случая заражений

В России общее число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 900 тысяч человек
Фото: sc.mil.ru

В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 902 701 человека. За последние сутки в стране было зарегистрировано 5 102 новых случая заражений.

По данным оперштаба, за сутки от COVID-19 и вызванных им осложнений скончались 129 человек.

В Москве выявили 689 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 152, в Санкт-Петербурге – 161, в Нижегородской области – 124, в Свердловской области – 167, в Ханты-Мансийском АО – 117, в Иркутской области – 119, в Красноярском крае – 123, в Ростовской области – 127.

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