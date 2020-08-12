В Петербурге полицейские застрелили водителя после проверки его автомобиля
В Санкт-Петербурге полицейские остановили машину для проверки, после чего застрелили водителя этого транспортного средства. В МВД сообщили, что убитый мужчина оказался бывшим боевиком
В Санкт-Петербурге полицейские остановили машину для проверки, после чего застрелили водителя этого транспортного средства. В МВД сообщили, что убитый мужчина оказался бывшим боевиком.
По данным «Фонтанки», инцидент произошел рано утром в среду, 12 августа, на Боровой улице. Сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль ВАЗ, ехавший с выключенными фарами ближнего света. В ходе осмотра машины полицейские нашли под капотом сверток, но в этот момент водитель ударил крышкой капота одного из силовиков и убежал во двор.
В погоню за ним бросился младший лейтенант. Он догнал водителя, но тот напал на него и стал отбирать табельное оружие. Тогда лейтенант три раза выстрелил в подозреваемого. От полученных ранений тот скончался.
Нападавшим оказался 28-летний уроженец Дагестана, ранее судимый за незаконный сбыт оружия и участие в незаконном бандформировании. В обнаруженном под капотом свертке были обрез охотничьего ружья и обрез винтовки Мосина.