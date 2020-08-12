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Бизнес
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12 августа 2020, 07:51

Общая прибыль российских компаний из-за пандемии коронавируса упала на рекордные 67%

В аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили, что падение доходов за этот период стало для российского бизнеса крупнейшим за 16 лет

Общая прибыль российских компаний из-за пандемии коронавируса упала на рекордные 67%
Фото: delovoysaratov.ru

Суммарная прибыль российского бизнеса с марта по май 2020 года (период действия строгих ограничительных мер из-за коронавируса) сократилась на 67%.

В аналитической службе международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza сообщили РБК, что падение доходов за этот период стало для российского бизнеса крупнейшим за 16 лет.

Общая прибыль компаний за указанный период составила 1,4 трлн рублей. При этом более трети компаний получили убыток в размере 1,65 трлн рублей.

Отметим, что до пандемии коронавируса худший показатель наблюдался в 2017 году, когда прибыль российских компаний упала на 28 процентов.

Больше всего потерь из-за карантинных ограничений понесли московские компании (85 млрд рублей), компании из Ямало-Ненецкого АО (51,2 млрд рублей) и Коми (19 млрд рублей).

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