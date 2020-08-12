Авиакомпании пожаловались в Минтранс на резкое подорожание топлива в аэропортах
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупные российские авиакомпании кроме «Аэрофлота», направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснование резкого роста стоимости авиакеросина
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, в которую входят крупные российские авиакомпании кроме «Аэрофлота», направила письмо главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой проверить обоснование резкого роста стоимости авиационного керосина в аэропортах страны.
В письме говорится, что с 11 августа стоимость топлива в аэропортах выросла на 18-62%. Из-за скачка цен авиакомпании будут вынуждены повысить цены на билеты.
В АЭВТ уточняют, что по сравнению с июлем 2020 года в аэропорту Екатеринбурга стоимость авиакеросина выросла на 62,1%, в Красноярске - на 48,6%, в Краснодаре - на 48,4%, в подмосковном Жуковском – 36%, в «Домодедово» - 33,4%, в Иркутске – 28%, во Владивостоке – 20,4%, в петербургском «Пулково» - 18%, сообщает РБК.
Авиакомпании заявляют, что столь резкий рост цен на топливо нивелирует все ранее принятые правительством и авиакомпаниями меры по преодолению кризиса в авиационной отрасли, вызванного пандемией коронавируса.
Напомним, что сейчас перевозчики еще ждут от правительства выплаты компенсаций за подорожавший керосин с августа 2018 года. Деньги власти обещали выплатить до 1 ноября 2019 года, но авиакомпании их так и не получили.