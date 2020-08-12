Высокопоставленного прокурора, напавшего в пьяном виде на полицейского, оштрафовали на 150 тысяч рублей
Дорогомиловский райсуд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей сотрудника Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника полиции и позже пытался «замять» это дело
Дорогомиловский райсуд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей сотрудника Генпрокуратуры Игоря Мыльникова, который в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника полиции и позже пытался «замять» это дело.
По данным АГН «Москва», прокурор в суде признал свою вину, поэтому дело рассматривалось без исследования доказательств.
Адвокат обвиняемого просил прекратить уголовное дело и назначить Мыльникову штраф, поскольку «принесенные извинения полицейскому были достаточными». Кроме того, прокурор якобы перевел некую сумму денег в благотворительный фонд, чтобы загладить вину.
Напомним, инцидент с участием высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры произошел 29 июня. Он пытался вломиться в один из элитных домов, а сотрудники ЧОП задержали его и передали полицейским. Когда силовики решили поместить прокурора в камеру, он предложил одному из них «пробить его фамилию в интернете». Затем он бьет патрульного рукой и ногой.
При этом портал Gulagu.net сообщает, что друзья прокурора пытались договориться с ФСБ, чтобы «замять» дело своего нетрезвого коллеги и одновременно возбудить уголовное дело против задержавших его полицейских.
После придания огласки этой истории в СМИ генпрокурор Игорь Краснов уволил заместителя начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности ГП РФ Игоря Мыльникова с занимаемой должности.