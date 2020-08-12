12 августа 2020, 03:11
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Американские чиновники раскритиковали российскую вакцину от коронавируса. По мнению чиновницы, российский препарат отстает от американских разработок
Помощница президента США Келлиан Конуэй раскритиковала российскую вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована 11 августа. По мнению чиновницы, российский препарат отстает от американских разработок и прошел слишком мало испытаний.
«У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они [в России], судя по всему, даже не дошли до этого», - заявила Келлиан Конуэй в эфире телеканала Fox News.
В США вакцина от коронавирусной инфекции должна появиться в лучшем случае в ноябре 2020 года. В России первая вакцина была зарегистрирована 11 августа. Президент Владимир Путин заявил, что отечественный препарат на себе опробовала одна из его дочерей.