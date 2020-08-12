12 августа 2020, 02:04
Основатель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов стал фигурантом 14 уголовных дел
Следственный комитет возбудил еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В сумме против правозащитника заведено 14 уголовных дел
Следственный комитет возбудил еще семь уголовных дел в отношении основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. В сумме против правозащитника заведено 14 уголовных дел.
Адвокат Сергей Тюленев сообщил агентству ТАСС, что шесть новых уголовных дел против Воронцова возбуждено из-за оскорбления представителя власти на основании публикаций в социальной сети «ВКонтакте», а седьмое – по факту незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.
Ранее против «омбудсмена полиции» было возбуждено семь дел по статьям о вымогательстве и распространении порнографии. Своей вины Воронцов не признает и считает уголовное преследование местью руководства МВД за его правозащитную деятельность.