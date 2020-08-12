Минюст сообщил о нехватке денег на выплату россиянам компенсаций по решениям ЕСПЧ
Отметим, что только в 2019 году Минюст России должен выплатить россиянам 1,1 млрд рублей в качестве компенсаций за нарушение их прав и свобод по решению Страсбургского суда
Министерство юстиции России приостановило выплату компенсаций, которые гражданам присудил Европейский суд по правам человека, из-за нехватки денег.
Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал заявление за подписью главного бухгалтера Минюста к фигуранту «болотного дела» Илье Гущину, в котором она признается в отсутствии у ведомства денег для выплаты компенсации по решению ЕСПЧ. В ответе также отмечается, что задержанная сумма компенсации будет выплачена Гущину «с учетом процентов за задержку платежа».
По данным «Медиазоны», аналогичное письмо получил другой фигурант «болотного дела» Алексей Гаскаров.
Ранее ЕСПЧ присудил фигурантам резонансного «болотного дела» компенсации в размере 10 тысяч евро за нарушение российскими властями их права на свободу собраний.
Отметим, что только в 2019 году Минюст России должен выплатить россиянам 1,1 млрд рублей в качестве компенсаций за нарушение их прав и свобод по решению Страсбургского суда.