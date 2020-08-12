12 августа 2020, 00:35
В Евпатории чиновники предоставили сироте разрушенную квартиру
Мэрия Евпатории (республика Крым) предоставила сироте, которая выпустилась из детского дома более 10 лет назад, непригодную для проживания квартиру. Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет
Мэрия Евпатории (республика Крым) предоставила сироте, которая выпустилась из детского дома более 10 лет назад, непригодную для проживания квартиру. Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет.
По версии следствия, чиновники подделали документы и предоставили ложные результаты экспертизы, по итогам которой 30-летнюю женщину поселили в непригодное для жизни жилье. Фактически сироте передали разрушенную квартиру.
По факту халатности Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных чиновников. Также в рамках дела проверяется жилье, предоставленное властями другим сиротам.