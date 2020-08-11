В Химкинском водохранилище спустя 1,5 месяца после разлива нефти стали массово гибнуть утки
Экологи связывают массовую гибель уток, обитающих в водохранилище, с недавним разливом нефтепродуктов выше по течению в Бутаковском заливе. Тогда пятно растянулось на площадь более 20 тысяч кв.м.
В Московской области в Химкинском водохранилище и на берегу обнаружили сотни мертвых уток. О происшествии в Instagram сообщил эколог Георгий Каваносян.
Активист связывает массовую гибель уток, обитающих в водохранилище, с недавним разливом нефтепродуктов выше по течению в Бутаковском заливе. Тогда пятно растянулось на площадь более 20 тысяч кв.м. Специалистам удалось собрать поверхностный слой нефтепродуктов боновыми заграждениями, однако растворенные углеводороды все равно распространились по водохранилищу.
Каваносян сообщил, что взял пробы воды в Химкинском водохранилище и отвез их на экспертизу.
Нефтяное пятно в Бутаковском заливе было замечено еще 25 июня. Как выяснилось, в Химкинское водохранилище из реки Грачевки вылилась нефть. Допустимая концентрация нефти в воде в тот день подскочила в 23 тысячи раз, хотя государственные СМИ сообщали о превышении всего в тысячу раз. Спустя две недели очистительных работ допустимая концентрация нефти превышала норму в 68 раз, а показатель продолжал снижаться, сообщает издание The Village.
В Росприроднадзоре назвали источником разлива канализацию «Химводостока». Глава Московско-Окского водного управления Вахтанг Астахов сообщил, что они неоднократно направляли в правоохранительные органы обращения о том, что коллекторы в реке Грачевке должны быть оборудованы очистными сооружениями.
По словам специалиста, мэрия Химок не исполнила решение суда об установке очистных сооружений в коллекторах от 2018 года, тогда как в Грачевке и Химкинском водохранилище последние четыре года постоянно фиксируется превышение не только по нефти, но и многим другим вредным веществам.
В саму канализацию топливо, предположительно, вытекло из открытых бочек с заброшенной заправки на территории главного военно-строительного управления «Спецстрой» по адресу Коммунальный проезд, 12. При этом военная прокуратура заверила, что Минобороны к экоаварии не причастно. По данным системы «Контур Фокус», это подразделение «Спецстроя» закрылось еще в 2017 году. Сейчас по адресу находится пункт техосмотра «Химки-Эксперт» и торговая компания «Онвуд»