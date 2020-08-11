11 августа 2020, 17:18
В Каннах в результате паники и давки на набережной Круазетт пострадали более 40 человек
Во французских Каннах на популярной у граждан и туристов набережной Круазетт в результате паники пострадали 44 человека. Паника была вызвана криками неизвестных о произошедшем теракте
Во французских Каннах на популярной у граждан и туристов набережной Круазетт в результате паники пострадали 44 человека. Паника была вызвана криками неизвестных о произошедшем теракте.
Мэр Канн Давид Лиснар сообщил, что кто-то закричал, что началась стрельба, после чего началась паника и столпотворение. «Не было ни стрельбы, ни забарикадировавшегося преступника, лишь всплеск массового безумия после того, как кто-то крикнул: «Стреляют!» – рассказал мэр.
По данным городской службы спасения, в результате давки пострадали 44 человека. Большая часть пострадавших получила легкие травмы, поэтому после медицинского осмотра людей отпустили домой.