11 августа 2020, 16:11
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в привычном очном формате. При этом сотрудники образовательных учреждений и сами учащиеся должны будут соблюдать ряд санитарных требований
Фото: volgogradru.com
Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в привычном очном формате. При этом сотрудники образовательных учреждений и сами учащиеся должны будут соблюдать ряд санитарных требований.
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что к настоящему времени 36 485 образовательных учреждений прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году.
Чиновник сообщил, что ношение медицинских масок учащимися и педагогами в помещении станет обязательным, а занятия по физкультуре рекомендуется проводить на свежем воздухе. Кроме того, в каждой школе будет дежурить медицинский работник.