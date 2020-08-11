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11 августа 2020, 16:11

Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате

Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в привычном очном формате. При этом сотрудники образовательных учреждений и сами учащиеся должны будут соблюдать ряд санитарных требований

Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в очном формате
Фото: volgogradru.com

Учебный год в российских школах и вузах начнется 1 сентября и в привычном очном формате. При этом сотрудники образовательных учреждений и сами учащиеся должны будут соблюдать ряд санитарных требований.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что к настоящему времени 36 485 образовательных учреждений прошли все процедуры и полностью готовы к учебному году.

Чиновник сообщил, что ношение медицинских масок учащимися и педагогами в помещении станет обязательным, а занятия по физкультуре рекомендуется проводить на свежем воздухе. Кроме того, в каждой школе будет дежурить медицинский работник.

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