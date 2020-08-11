11 августа 2020, 15:02
Мэрия Ялты обязала местных жителей и туристов носить защитные маски
«Это обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом (...), наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности», - заявил мэр Иван Имгрунт
Мэрия курортной Ялты вернула масочный режим в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу с начала туристического сезона.
Глава городской администрации Иван Имгрунт сообщил агентству «Крыминформ», что для местных жителей и отдыхающих вновь вводится обязанность носить защитные маски. Кроме того, жесткие санитарные требования власти вводят к отелям, торговым центрам, кафе и ресторанам.
«Это обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом (...), наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности», - заявил Иван Имгрунт.
Помимо этого в городе будет проводиться дезинфекция остановок транспорта, подъездов и других общественных мест.