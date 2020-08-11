Власти Словакии выслали трех сотрудников российского посольства
Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну до конца следующей недели. При этом словацкие СМИ назвали дипломатических работников сотрудниками российских спецслужб
Власти Словакии выслали из страны трех сотрудников российского посольства за осуществление деятельности, которая противоречит Венской конвенции.
Официальный представитель МИД Словакии Юрай Томага заявил, что российские дипломаты должны покинуть страну до конца следующей недели. При этом словацкие СМИ назвали дипломатических работников сотрудниками российских спецслужб, сообщает ТАСС.
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в Словакии могла иметь место провокация, «как ранее в Чехии». Депутат также заявил, что Москва может ответить Братиславе симметричными действиями.
Напомним, что ранее Чехия выслала из страны двух сотрудников российского посольства, которых заподозрили в организации покушения на мэра Праги с помощью яда. В ответ из России были высланы чешские дипломаты.