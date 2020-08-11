11 августа 2020, 13:17
Российское правительство разрешило досрочно выходить на пенсию врачам, лечившим пациентов с COVID-19
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает досрочный выход на пенсию медицинским работникам, лечившим пациентов с коронавирусом
Фото: cont.ws
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает досрочный выход на пенсию медицинским работникам, лечившим пациентов с коронавирусом.
Согласно документу, периоды работы медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, «засчитываются в стаж соответствующей работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости».
Один день работы с коронавирусными пациентами будет засчитываться за два не только врачам, но и медработникам, оказывающим скорую или специализированную помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Согласно постановлению правительства, досрочно на пенсию смогут выйти 4 тысячи врачей и других медицинских работников.