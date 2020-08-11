Роспотребнадзор сообщил о широком распространении возбудителя чумы в двух районах Тувы
На территории двух районов республики Тува выявлено широкое распространение возбудителя чумы. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что общая площадь мезоочагов составила 340,1 кв.км.
На территории двух районов республики Тува выявлено широкое распространение возбудителя чумы. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что общая площадь мезоочагов составила 340,1 кв.км.
Так, в Монгун-Тайгинском кожууне зарегистрирована положительная серологическая реакция на площади в 55,5 кв.км. В этом участке находятся восемь чабанских стоянок, в которых проживает 35 взрослых и 16 детей.
Возбудитель чумы также выявлен в Овюрском кожууне. По данным санитарного ведомства, на территории распространения возбудителя находится поселок Хандагайты с населением более 3 тысяч человек. В связи с высокой численностью населения, зоологическая группа эпидотряда в срочном порядке провела барьерную дезинсекция четырех тысяч гектаров вокруг поселка.
В России активные природные очаги чумы традиционно расположены в Туве, Забайкальском крае и на Алтае. На фоне вспышки бубонной чумы в Монголии власти Тувы рекомендовали местным жителям не есть мясо грызунов и опасаться насекомых.