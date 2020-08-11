11 августа 2020, 12:44
Власти Абхазии не планируют повторно закрывать границу с Россией из-за роста числа заразившихся COVID-19
Власти Абхазии не планируют повторно закрывать границу с Россией в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Напомним, что граница между странами после пандемии COVID-19 была открыта 1 августа
Власти Абхазии не планируют повторно закрывать границу с Россией в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Напомним, что граница между странами после пандемии COVID-19 была открыта 1 августа.
В интервью с «Известиями» президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что власти республики пока не рассматривают варианта с повторным закрытием государственной границы, а говорить о вспышке коронавируса преждевременно.
Сам г-н Бжания не связывает рост числа заразившихся COVID-19 с наплывом отдыхающих из России. По словам президента, это произошло из-за пренебрежения санитарными нормами в одной из больниц Сухума.
Напомним, что 8 августа СМИ сообщили о первом случае заражения коронавирусом среди туристов. Заболевший турист был вывезен на лечение в Россию.